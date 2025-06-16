Гарантийного талона у консоли больше нет.

Nintendo налаштована боротися зі спекулянтами, які скуповують Switch 2 оптом заради перепродажу. Про це компанія попереджала ще до релізу, а японські ритейлери пообіцяли їй у цьому допомогти.

Тепер гравці в Японії помітили ще один захід: Switch 2 продається без паперової гарантійки. На офіційному сайті Nintendo йдеться, що для ремонту за гарантією потрібно буде докласти чек, накладну або будь-який інший документ, що підтверджує купівлю. Без них, навіть у гарантійний термін, консоль у ремонт не приймуть.

На вигляд це дрібниця, але у такого підходу є побічний ефект: він б'є по перекупах. Адже в накладній вказані адреса та ім'я одержувача, а в чеку - магазин, дата і час. Тож якщо перекупник передасть покупцеві свою накладну або чек, то в разі ремонту людина формально підроблятиме дані, а у Nintendo з'явиться можливість відстежити шлях пристрою.

Відео дня

До того ж, у правилах окремо підкреслюється: будь-які "другі руки", навіть якщо консоль подарували, автоматично позбавляють права безкоштовного ремонту.

Раніше ми розповідали, що Nintendo вже розсилає американським магазинам таблички "немає в наявності" для Switch 2. Деякі користувачі припускають, що це маркетинговий хід від компанії.

Вас також можуть зацікавити новини: