Зазначається, що борт був у повітрі менше ніж 30 хвилин.

Пілот Air India в понеділок, 16 червня, незабаром після зльоту повернув Boeing 787-8 Dreamliner, що летів у Делі, в аеропорт Гонконгу. Він послався на технічну проблему.

Видання NewsWeek пише, що польотні дані показали, що пілот розвернув рейс AI315 менш ніж через 30 хвилин після вильоту з Гонконгу.

"Пасажирський рейс AI315, який виконує Air India з Гонконгу в Делі, повернувся в міжнародний аеропорт Гонконгу і запросив дозвіл на посадку близько 13:00 сьогодні. Рейс благополучно приземлився близько 13:15. Робота аеропорту не була порушена", - повідомив представник Управління аеропортів Гонконгу.

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Варто зазначити, що минулого тижня один із пасажирських бортів авіакомпанії Air India розбився, забравши сотні життів.

Катастрофа літака в Індії - головні новини

В Індії поблизу аеропорту міста Ахмедабад 12 червня розбився літак. На момент катастрофи на борту перебувало 242 пасажири та члени екіпажу. Єдиним, хто вижив, виявився британець Вішвашкумар Рамеш, який сидів на місці 11А. Це була перша катастрофа Dreamliner зі смертельними наслідками.

Авіаційні експерти вважають, що після зльоту літака закрилки не були правильно розгорнуті. Судячи з початкового аналізу відеозаписів, закрилки, мабуть, залишалися в складеному положенні.

Наразі остаточного висновку щодо причин трагедії ще немає. Згідно з даними станом на 15 червня, кількість жертв збільшилася до 270 осіб.

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