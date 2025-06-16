Ринок заполонили фальшиві відеокарти Nvidia RTX 4090 – як їх відрізнити

Ютуб отримав чотири нібито несправні карти RTX 4090, підробками були три.

Кілька місяців тому на онлайн-майданчиках почали з'являтися підроблені відеокарти RTX 4090, в яких використовували чіпи від RTX 3090 і RTX 3080 Ti. Перші модифікації таких фальшивок можна було розпізнати за відсутністю маркування на чипі пам'яті.

Однак тепер видання Tom's Hardware повідомляє, що виробництво підроблених RTX 4090 вийшло на новий рівень, а шахраї навчилися точніше відтворювати зовнішній вигляд оригінальних графічних процесорів AD102.

Китайський блогер отримав від клієнта чотири нібито несправні RTX 4090, куплені ним у неназваного закордонного продавця. Після діагностики з'ясувалося, що три з чотирьох карток виявилися підробленими. Умільці не тільки нанесли на чіпи інше гравіювання, а й точно відтворили розташування конденсаторів на підкладці, як у оригінальних GPU. Проте блогеру все ж вдалося виявити кілька відмінних ознак підробки.

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По-перше, у фальшивок QR-код розташований трохи вище, ніж у справжніх RTX 4090, у яких він знаходиться у нижньому лівому кутку підкладки. По-друге, металева рамка навколо GPU не повністю прикріплена до підкладки.

Також фахівець рекомендує звертати увагу на колір текстоліту – його можна порівняти з фотографіями справжніх AD102, доступними в інтернеті. На завершення він зазначив, що купівля вживаних комплектуючих сьогодні пов'язана із серйозними ризиками і фактично перетворюється на азартну гру.

Свіже опитування Steam показало, що найпопулярнішою відеокартою у геймерів є GeForce RTX 3060. За нею йдуть мобільна GeForce RTX 4060 і її десктопний варіант.

Тим часом у Європі GeForce RTX 5090 уже продають дешевше за рекомендовану ціну. Зараз карту в деяких виконаннях можна придбати за 2299 євро (~108 000 грн). В Україні вартість RTX 5090 поки перебуває в районі ~140 000 грн.

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