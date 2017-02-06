У Франції соціологи віддають впевнену перемогу на президентських виборах Макрону - Reuters

Про це повідомляє Reuters із посиланням на соціологічне дослідження Opinionway, підсумки якого оприлюднено у понеділок, 6 лютого.

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Зокрема, дослідження свідчать, що незалежний кандидат Макрон, який відстоює проєвропейські позиції, «приголомшливо перемагає» на президентських виборах праворадикального кандидата Ле Пен.

За даними соціологів, обидва кандидата виходять у другий тур виборчих перегонів, в якому 65% опитаних громадян віддають перемогу Макрону, коли Ле Пен набирає лише 35% голосів.

Водночас зазначається, що Ле Пен має виграти перший тур виборів з 26% голосів, а Макрон стане другим з підтримкою у 23%. В той же час, попередній фаворит симпатій французьких виборців, колишній прем'єр-міністр Франції Франсуа Фійон стане третім з 20% виборчих голосів.

Як повідомляв УНІАН, перший тур виборів президента Франції відбудеться 23 квітня, а другий заплановано на 7 травня.