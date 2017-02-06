Трамп вважає фейками всі опитування з негативною оцінкою його діяльності

Про це він написав у Twitter.

Any negative polls are fake news, just like the CNN, ABC, NBC polls in the election. Sorry, people want border security and extreme vetting. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 6, 2017

"Будь-які негативні опитування – це фейкові новини. Такі, як опитування CNN, ABC і NBC під час виборів. Вибачте, але люди хочуть безпеку на кордонах і посилену перевірку", - написав він.

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Як повідомляв УНІАН, 28 січня президент США Дональд Трамп своїм указом призупинив на невизначений строк прийом сирійських біженців в США, а також на 120 днів - прийом біженців в цілому.

Багато світових лідерів різко засудили рішення президента США ввести тимчасову заборону на в'їзд в країну біженців і мігрантів з семи мусульманських країн - Ірану, Іраку, Лівії, Сомалі, Судану, Сирії та Ємену.

За словами президента, заборона пов'язана з боротьбою з тероризмом і із заходами безпеки в країні, а не з релігією. Він нагадав, що у світі ще понад 40 країн з переважно мусульманським населенням, яких ця заборона не торкнулася. За його словами, аналогічну заборону ввів президент Барак Обама в 2011 р., коли на півроку призупинив видачу віз іракцям.