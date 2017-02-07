Учасники військового перевороту в Туреччині планували втечу до України, але потім побоялися - ЗМІ

Про це повідомили у Стамбульській прокуратурі після свідчень чотирьох військових, передає Hurriyet Daily News.

"Готуючи новий файл з вимогою депортації, який буде посланий в Грецію для повторної вимоги про видачу військових, які були там з моменту припинення спроби державного перевороту, прокурори внесли в документ заяви чотирьох солдатів, які спочатку були частиною плану, але пізніше відмовилися від нього", - повідомляє видання.

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Спочатку військові планували здійснити переліт до Росії, проте передумали через напруженні на той момент відносини Анкари і Москви. Пізніше військові вирішили втекти до України, однак відмовилися і від цього варіанту, в тому числі через нестабільну ситуацію в країні, зазначає видання.

Нагадаємо, в ніч на 16 липня в Туреччині була здійснена спроба державного перевороту. В країні запровадили воєнний стан і комендантську годину. Під час зіткнень загинули понад 260 людей. Прем'єр-міністр країни Біналі Йилдирим заявив, що служба безпеки Туреччини взяла ситуацію під контроль.