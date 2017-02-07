Відпочинок переможців: мільярдер Бренсон показав, як розважався з Обамою (фото, відео)

Під час своєї першої за 8 років відпустки Обама здобув над Бренсоном перемогу в змаганнях з катання на кайті.

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Обама розповідав британцю, що займався серфінгом на Гаваях незадовго до того, як вперше став президентом США. Тоді глава його безпеки сказав: "Це буде останній раз, коли ви подорожуєте протягом восьми років", передає ТСН.

Протягом двох президентських термінів Обама не мав можливості подорожувати заради власного відпочинку чи займатися водним спортом. Зустрівшись із Бренсоном, екс-президент отримав змогу показати свої навички - у результаті він здолав на кайті 100 метрів, Бренсону вдалося здолати лише 50.

Фото і відео відпочинку єкс-президента та мільярдера передала ЗМІ компанія Бренсона - Virgin. Раніше у ЗМІ потрапили фото Обами під час обіду з мільярдером на островах. Разом із ними помітили дружину Обами Мішель та дочку Бренсона Холлі.