У Росії цього року введуть для незаможних картки, бали з яких можна обміняти на продукти

Про це повідомляє РІА "Новости" з посиланням на заяву глави міністерства Дениса Мантурова.

За його словами, йдеться про стратегію продовольчої допомоги, розроблену ще восени 2015 року. Вона передбачає підтримку нужденних громадян, яким на спеціальні карти будуть перераховуватися «еквіваленти грошей» - бали або бонуси. На них можна буде купувати продукти російського виробництва: овочі та фрукти, м'ясо і рибу, молочну продукцію, а також насіння і саджанці.

Він відзначив, що це не накопичувальна система, і люди, які отримали «еквіваленти грошей», будуть зобов'язані їх витратити.