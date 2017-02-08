Трамп обговорив з прем'єром Іспанії боротьбу з ІД і значення НАТО

Про це йдеться в поширеному повідомленні Білого дому, передає ТАСС.

"Лідери обох країн обговорили загальні пріоритетні завдання, включаючи зусилля з ліквідації ІД. Президент підтвердив прихильність США до НАТО і наголосив на важливості того, щоб всі члени альянсу несли свою частку витрат на оборону", - зазначили в Білому домі.

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Трамп і Рахой "погодилися продовжувати тісну співпрацю в сферах безпеки, економіки і боротьби з тероризмом". Американський президент вказав на "міцні партнерські двосторонні відносини з широкого кола питань, що представляють взаємний інтерес" між двома країнами.

Раніше прес-служба Рахоя повідомила, що в ході 15-хвилинної розмови прем'єр висловив готовність розвивати хороші відносини з новою американською адміністрацією".

Голова уряду також висловив упевненість в тому, що необхідно сприяти сталому економічному зростанню в Іспанії та Європі, яке б дозволило створювати нові робочі місця і скоротити розрив у рівні соціальної нерівності. Він зазначив, що Іспанія може стати "посередником США в Європі, Латинській Америці, а також у Північній Африці і на Близькому Сході".