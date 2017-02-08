Війська ППО Москви привели у найвищий ступінь бойової готовності

Про це повідомили у середу в прес-службі Міноборони РФ, передає ТАСС.

"У рамках раптової перевірки боєготовності Повітряно-космічних сил військові частини і підрозділи з'єднань ППО, які несуть бойове чергування з протиповітряної оборони Москви й центрального промислового району, приведені у найвищі ступені бойової готовності. Для виконання завдань з протиповітряної оборони до несення бойового чергування приступили повні бойові розрахунки", - йдеться у повідомленні.

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Особовий склад дивізіонів зенітних ракетних систем С-300 і С-400, а також ракетно-гарматних комплексів "Панцир-С" був піднятий за тривогою, уточнили в Міноборони РФ.

Військові висунулися на запасні позиції й до місць завантаження на залізничні платформи, по дорозі відпрацювавши нормативи щодо подолання зараженої місцевості, відбиття нападу розвідувально-диверсійних груп і подолання важких ділянок.

Як повідомляв УНІАН, 7 лютого міністр оборони генерал армії Сергій Шойгу оголосив, що за дорученням Путіна почалася раптова перевірка Повітряно-космічних сил російської армії.