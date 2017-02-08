Путін заявив про "неминучо прекрасне" майбутнє Росії

Володимир Путін вважає, що на Росію чекає чудове майбутнє. Про це він заявив в Кремлі на церемонії вручення премій в галузі науки і інновацій молодим ученим.

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"Коли я щойно слухав наших лауреатів, я не просто слухав – я милувався тим, як і що вони говорили. І як, ще раз хочу підкреслити. І мені прийшла в голову проста, але дуже добра думка. Фундаментальні засади, на яких стоїть наша країна, мають настільки глибокі і настільки міцні корені, що її чудове, прекрасне майбутнє неминуче!" – цитує заяву Путіна прес-служба Кремля.

Як повідомлялося раніше, в російському уряді прогнозують 20 років стагнації Росії і "дрейфу у бік бідних країн". Ні дорога нафта, ні висока зайнятість не допоможуть подолати стагнацію в російській економіці.