У Парижі відкрилась виставка унікальних ретромобілів (фоторепортаж)

Старовинні та класичні автомобілі представлені аукціонним будинком "Бонхамс" у виставковому залі Великого палацу під час тижня ретромобілів в Парижі.

Серед них можна побачити такі рідкісні моделі автомобілів, як: Mercedes-Benz 300 SL 'Gullwing' Coupe, Mercedes-Benz 320 3.2-Litre Cabriolet B, Jaguar E-Type Series 2 Roadster, Bentley S1 Continental Drophead Coupe, OSCA-Maserati 1.5-Litre Barchetta Evocation, Mercedes-Benz 280 SL Convertible, Aston Martin Ulster Two-seater Sports, Schneider CA1 1916, Saint-Chamond, Aston Martin DB 1964, Ferrari 206 P Dino Pininfarina Berlinetta Special 1965.