Путін образився на західні ЗМІ і звинуватив їх у "переписуванні кордонів" цілих держав
Путін звинуватив європейські ЗМІ в маніпуляції громадською думкою.
Президент Росії Володимир Путін привітав газету La Stampa, одну з найстаріших періодичних видань Італії і всієї Європи, зі 150-річчям, повідомляє прес-служба Кремля.
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На його думку, ангажовані ЗМІ воліють підносити спотворену на догоду чиїмось інтересам картину того, що відбувається, де інформаційні вкидання стали руйнувати долі не тільки окремих осіб, але і переписувати політичний ландшафт цілих держав.
При цьому він зазначив, що «La Stampa — приклад традиційних цінностей у журналістиці".
Нагадаємо, раніше ведучий Fox News заявив, що «Путін-вбивця», на що Трамп відповів: «Є багато вбивць. У нас є багато вбивць. Що ви думаєте, наша країна настільки цнотлива?». Пізніше ведучий заявив, що може вибачиться, але попросив почекати Кремль до 2023 року.