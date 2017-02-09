"Меркель ріже голови слідом за Трампом": Charlie Hebdo розмістив обкладинку з канцлером і закривавленим Шульцом

11:13, 09 лютого 2017
Світ
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Німецька версія сатиричного журналу Charlie Hebdo вийшла із зображенням на обкладинці канцлера Німеччини Ангели Меркель, яка тримає відрубану голову другого кандидата на майбутніх виборах в Бундестаг Мартіна Шульца.

REUTERS

Обкладинку видання також опублікувало на своїй сторінці в Facebook.

В одній руці вона тримає закривавлений ніж, а в іншій – голову свого опонента.

Зазначається, що в кутку розміщена міні-обкладинка журналу Der Spiegel, на якій раніше був зображений президент США Дональд Трамп в такій же позі: з головою статуї Свободи в руці й ножем.

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Теги: #Трамп#Меркель