"Меркель ріже голови слідом за Трампом": Charlie Hebdo розмістив обкладинку з канцлером і закривавленим Шульцом

Обкладинку видання також опублікувало на своїй сторінці в Facebook.

В одній руці вона тримає закривавлений ніж, а в іншій – голову свого опонента.

Зазначається, що в кутку розміщена міні-обкладинка журналу Der Spiegel, на якій раніше був зображений президент США Дональд Трамп в такій же позі: з головою статуї Свободи в руці й ножем.