За рік сомалійські пірати захопили рекордну кількість суден

У полоні в сомалійських піратів на сьогодні залишаються 17 суден і дві яхти.

Близько 300 моряків зустрічатимуть Новий рік у полоні, передає «Газета.ру» з посиланням на інформацію видання «Морской Бюллетень – Совфрахт».

Загалом цього року сомалійські пірати захопили рекордну кількість суден – 38. За рік вдалося викупити 15 суден, і два судна пірати звільнили безплатно.

Як повідомляв УНІАН, у полоні у сомалійських піратів також перебувають українські моряки. Зокрема, у складі екіпажу судна «Фаїна», захопленого 25 вересня, 17 громадян України, серед екіпажу судна «Босфорус Продіджі», захопленого 16 грудня, - 8.