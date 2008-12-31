За рік сомалійські пірати захопили рекордну кількість суден
13:15, 31 грудня 2008Світ
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300 моряків зустрічають Новий рік у полоні
У полоні в сомалійських піратів на сьогодні залишаються 17 суден і дві яхти.
Близько 300 моряків зустрічатимуть Новий рік у полоні, передає «Газета.ру» з посиланням на інформацію видання «Морской Бюллетень – Совфрахт».
Загалом цього року сомалійські пірати захопили рекордну кількість суден – 38. За рік вдалося викупити 15 суден, і два судна пірати звільнили безплатно.
Як повідомляв УНІАН, у полоні у сомалійських піратів також перебувають українські моряки. Зокрема, у складі екіпажу судна «Фаїна», захопленого 25 вересня, 17 громадян України, серед екіпажу судна «Босфорус Продіджі», захопленого 16 грудня, - 8.
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