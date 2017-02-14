Росія замовила понад 20 тисяч медалей для учасників війни у Сирії

Таким чином стала відома приблизна кількість російських військових, які перебувають у Сирії, передає "Новая газета".

Згідно з матеріалами сайту держзакупівель, відомство витратить на всі медалі до 45 мільйонів рублів. 20 тисяч медалей будуть вручені "учасникам військової операції у Сирії", ще 50 медалей — "за звільнення Пальміри" і 50 — "за розмінування Пальміри".

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Минулого року Міноборони РФ також проводило аукціон, правда, тоді потрібно було виготовити 10,3 тисячі медалей для учасників операції у Сирії.

Раніше, 12 січня, Fox News повідомив, що Росія перекинула в Сирію чотири літаки Су-25 на свою базу. Наголошується, що це відбулося незважаючи на доручення президента Росії Володимира Путіна скоротити військову присутність у Сирії.