Росія нарощує військову присутність у Сирії всупереч дорученню Путіна - Fox News

Про це повідомляє Fox News з посиланням на високопоставлених американських чиновників.

Наголошується, що це відбулося незважаючи на доручення президента Росії Володимира Путіна скоротити військову присутність у Сирії.

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Один з чиновників заявив, що літаки зупинилися в Ірані для дозаправки. "Росіяни] кажуть, що вони скорочують (військову присутність - Ред.), але ми не бачили ніяких доказів, що підтверджують це. Навпаки, ми бачимо нові перекидання", - сказало джерело.

Чотири російських Су-25 прибули в Сирію у понеділок, за словами чиновника.

Він додав, що Росія перекинула в Сирію додаткові сили серед військовослужбовців за контрактом, у тому числі й військових з Чечні.

Нагадаємо, 29 грудня 2016 року Путін погодився з пропозицією російського Міноборони скоротити військову присутність РФ у Сирії.

"Згоден з пропозицією Міністерства оборони щодо скорочення нашої присутності у Сирійській Республіці, військової", - повідомив Путін.