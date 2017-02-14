"Образ не сприймають": у Кремлі хочуть захищати честь Путіна
Чинні в Росії закони дозволяють захистити честь та гідність людини, проте юристам варто "серйозно опрацювати" питання про доповнення законодавства нормами, що захищають персонально президента країни.
Про це заявив прес-секретар глави держави Дмитро Пєсков, передає РБК.
"Потрібно вивчити міжнародний досвід, де і як застосовуються ці закони. Тут не варто ні відкидати, ні формулювати якусь позицію з ходу", — заявив Пєсков.
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Відповідаючи на питання про те, чи відчувають у Кремлі "накат на президента", прес-секретар Володимира Путіна зазначив, що глава держави "конструктивно ставиться" до критики, але образ у Кремлі не сприймають.
"Безумовно, ні президент, ні його адміністрація не сприймають матеріалів, які містять образи. Ми вважаємо це неприйнятним", — пояснив Пєсков, зазначивши, що, можливо, варто задуматися про правові механізми захисту честі й гідності глави держави.
Раніше УНІАН повідомляв, що у Кремлі ображені й хочуть отримати вибачення від американського телеканалу Fox News, журналіст якого назвав президента РФ Володимира Путіна вбивцею.