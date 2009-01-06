Поставки російського газу до Туреччини через Україну припинені

Поставки російського природного газу до Туреччини газопроводом, що проходить територією України, у вівторок, 6 січня, повністю припинені. Як передає РІА “Новости” , про це повідомив міністр енергетики і природних ресурсів Туреччини Хильмі ГЮЛЕР.

За його словами, для покриття потреб країни в газі збільшені поставки російського газу трансчорноморською магістраллю "Блакитний потік".

“Ми збільшили імпорт газу "Блакитним потоком", і вживаємо необхідних заходів, щоб не допустити серйозних збоїв у поставках енергоносіїв", - сказав турецький міністр.

Як повідомляв УНІАН, 1 січня 2009 р. ВАТ «Газпром» припинив поставки газу в Україну, оскільки Москва і Київ не змогли домовитися про умови нового контракту на 2009 рік.

5 січня ВАТ «Газпром» вирішив знизити обсяги поставок газу для європейських споживачів на 65,3 млн. куб. м на добу - до 221,8 млн. куб. м на добу. Таким чином, російська компанія поставила під загрозу поставки газу до країн Європи, а саме: Молдови, Болгарії, Румунії, Греції, Туреччини, Польщі, Угорщини, Словаччини, Німеччини. НАК «Нафтогаз України» вважає, що у разі недоотримання необхідних обсягів російського природного газу всі претензії вказаних країн повинні бути направлені до ВАТ «Газпром».