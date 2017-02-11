В США демократи закликали розслідувати контакти радника з нацбезпеки Флінна з Росією

У США законодавці від Демократичної партії закликали розслідувати, чи справді нинішній радник президента Дональда Трампа з національної безпеки Майкл Флінн обговорював санкції щодо Росії з послом цієї країни у США ще за влади Барака Обами.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Вони заявляють, що такі телефонні розмови, про які широко повідомили засоби інформації у США, якщо вони дійсно були, могли порушити закони США, що забороняють вести зовнішньополітичну діяльність приватним особам – а саме в такому статусі був тоді Флінн.

Сенатори-демократи Ед Маркі і Кріс Мерфі закликали до розслідування, а ряд інших чільних демократів закликали президента взагалі звільнити радника.

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Чільний демократ у комітеті у справах розвідки Палати представників Адам Шифф заявив, зокрема, що є серйозні сумніви щодо дій Майкла Флінна і щодо взагалі його придатності для нинішньої посади.

Іще двоє сенаторів-демократів, Річард Блументал і Джин Шагін, звернулися до спецслужб США з проханням перевірити допуски радника до державних таємниць. Вони заявляють, що повідомлення про дії Флінна порушують сумніви в його придатності для того, щоб і далі мати доступ до таємної інформації.

Як повідомляв УНІАН, вчора американське видання The Washington Post повідомило, що радник з національної безпеки у Білому домі Майкл Флінн за місяць до інавгурації Дональда Трампа у приватній розмові обговорював з послом Російської Федерації в США Сергієм Кисляком американські санкції проти РФ.

Спілкування Флінна з Кисляком було розцінене деякими американськими високопосадовцями як недоречне і яке також надіслало потенційно неправомірний сигнал Кремлю, що в РФ можуть очікувати на скасування запроваджених у грудні 2016 року адміністрацією Барака Обами санкцій через незаконне втручання РФ у виборчий процес в США.

Сам Флінн заявив журналістам, що не може з упевненістю сказати, чи обговорював він санкції під час розмов із Кисляком.