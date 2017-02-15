У Кремлі стверджують, що Путін і Трамп не обговорювали Крим

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам сказав прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков.

«Ні, не порушувалося», - сказав Пєсков журналістам у відповідь на відповідне запитання.

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Пєсков підкреслив, що вичерпна інформація про телефонну розмову вже була наведена. «Ми сказали все, що хотіли сказати за результатами телефонної розмови, про яку ви згадали», - заявив Пєсков.

Як повідомляв УНІАН, перша телефонна розмова Путіна і президента США Трампа відбулася 28 січня 2017 року. За підсумками розмови в Кремлі повідомили, що президенти, серед іншого, домовилися налагодити партнерську співпрацю щодо конфлікту в Україні.