США можуть відправити регулярні війська в Сирію - ЗМІ

Про це повідомляє CNN.

"Може бути, що ви побачите, як регулярні війська США висадяться на деякий час в Сирії", — заявив представник Пентагону.

Рішення щодо відправки військ буде приймати особисто президент США Дональд Трамп.

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Також зазначається, що якщо пропозиція все-таки буде прийнята, то вона істотно вплине на характер військових операцій США в Сирії.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно президент Сирії Башар Асад заявив, що "вітатиме" війська США в його країні як частину "справжніх" зусиль з боротьби з терористами, що також включає в себе "зближення між росіянами та американцями."