США можуть відправити регулярні війська в Сирію - ЗМІ
06:14, 16 лютого 2017Світ
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Міністерство оборони США розглядає можливість відправки регулярних бойових наземних підрозділів у Сирію для боротьби з бойовиками терористичного угрупування "Ісламська держава".
Рішення про відправку військ буде приймати президент США Дональд Трамп / tvcnews.tv
Про це повідомляє CNN.
"Може бути, що ви побачите, як регулярні війська США висадяться на деякий час в Сирії", — заявив представник Пентагону.
Рішення щодо відправки військ буде приймати особисто президент США Дональд Трамп.
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Також зазначається, що якщо пропозиція все-таки буде прийнята, то вона істотно вплине на характер військових операцій США в Сирії.
Як повідомляв УНІАН, нещодавно президент Сирії Башар Асад заявив, що "вітатиме" війська США в його країні як частину "справжніх" зусиль з боротьби з терористами, що також включає в себе "зближення між росіянами та американцями."
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