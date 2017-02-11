Асад заявив про готовність зустріти війська США в Сирії і "зблизити" їх з росіянами

"Якщо американці - щирі, вони, звичайно, вітаються, як і будь-яка інша країна, яка хоче перемогти і боротися з терористами", - сказав Асад в інтерв'ю Yahoo News, передає ТСН.

Ці слова пролунали після заяви президента США Дональда Трампа ввести американські війська до Сирії для боротьби з ісламістами.

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Водночас авторитарний лідер додав, що повинен поважатися "суверенітет Сирії", як це показала РФ.

Відповідаючи на запитання про те, чи бачить він співпрацю між Сполученими Штатами і Росією задля атаки ІДІЛ, Асад відповів, що це "необхідно" і закликав до "зближення між росіянами та американцями".