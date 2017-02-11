Асад заявив про готовність зустріти війська США в Сирії і "зблизити" їх з росіянами
03:44, 11 лютого 2017Світ
635 0
Президент Сирії Башар Асад "вітатиме" війська США в його країні як частину "справжніх" зусиль з боротьби з терористами, що також включає в себе "зближення між росіянами та американцями."
Президент Сирії Башар Асад / REUTERS
"Якщо американці - щирі, вони, звичайно, вітаються, як і будь-яка інша країна, яка хоче перемогти і боротися з терористами", - сказав Асад в інтерв'ю Yahoo News, передає ТСН.
Ці слова пролунали після заяви президента США Дональда Трампа ввести американські війська до Сирії для боротьби з ісламістами.
Читайте такожПрезидент Сирії про численні жертви в Алеппо: "така ціна визволення народу"
Водночас авторитарний лідер додав, що повинен поважатися "суверенітет Сирії", як це показала РФ.
Відповідаючи на запитання про те, чи бачить він співпрацю між Сполученими Штатами і Росією задля атаки ІДІЛ, Асад відповів, що це "необхідно" і закликав до "зближення між росіянами та американцями".
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter