Малайзія передасть КНДР тіло брата Кім Чен Ина

Про це заявив віце-прем'єр Малайзії Ахмад Захід Хаміді, передає ТАСС.

Він зазначив, що передача тіла буде здійснена, щойно будуть проведені всі необхідні процедури.

Як повідомляв УНІАН раніше, джерело у південнокорейському уряді повідомило ЗМІ, що Кім Чен Нам, ймовірно, був убитий. Вбивство сталося близько 8 години ранку 14 лютого за місцевим часом. Кім Чен Нам збирався сісти на рейс в Макао. ЗМІ зазначають, що старший син Кім Чен Іра вважався одним з претендентів на місце лідера Північної Кореї. Однак у Кім Чен Нама виникли конфлікти з батьком після невдалої спроби в 2001 році потрапити до Японії за підробленим паспортом. У підсумку наступником став інший син - Кім Чен Ин, який очолив Північну Корею після смерті батька в грудні 2011 року.

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В останні роки Кім Чен Нам не з'являвся у Північній Кореї. Повідомляється, що більшу частину часу він проводив у китайському Макао. Кім Чен Нам був відомий як прихильник реформ в країні. В одному з інтерв'ю японській газеті він заявив, що виступає проти передачі влади в Північній Кореї у спадок.

Кім Чен Ин намагається зміцнити свій вплив у країні на тлі зростання міжнародного тиску через ядерну програму Північної Кореї. У 2013 році в країні був страчений дядько Кім Чен Ина Чан Сон Тхекю. Його звинуватили у спробі державного перевороту і корупції. Вважалося, що Кім Чен Нам був близький зі своїм страченим дядьком.