Зростаюча агресія з боку Росії: у США засудили наближення корабля розвідки РФ до бази американського підводного флоту

У США стурбувались через наближення розвідувального корабля Росії, який був зафіксований неподалік військово-морської бази підводного флоту США в штаті Коннектикут. Про це заявили конгресмени від штату, пише «Радіо Свобода».

Конгресмени назвали наближення «зростаючою агресією з боку Росії» та закликали президента Дональда Трампа відреагувати на такі дії Кремля.

Читайте такожРосіяни з бойового корабля обстріляли літак ВМС України у Чорному морі

Зазначається, що в американському Міноборони повідомили, що російське судно перебуває у міжнародних водах східного узбережжя США.

Повідомляється, що судно зайшло у порт на Кубі, а потім було помічене біля узбережжя штату Делавер.

Ще пізніше, судно помітили за 30 миль від бази підводного флоту у Гротоні, штат Коннектикут.

Як повідомляв УНІАН раніше, у вівторок, 14 лютого, російський шпигунський корабель був виявлений в міжнародних водах, приблизно в 70 милях від узбережжя Делавера.

Відзначається, що корабель, що має назву "Віктор Леонов", останній раз спостерігали біля берегів США в квітні 2015 року. За даними джерела, корабель здатний перехоплювати повідомлення або сигнали, а також здатний вимірювати можливості сонарів ВМС США.