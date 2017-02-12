Росія вирішила не піднімати винищувачі, які впали з авіаносця "Адмірал Кузнєцов" - ЗМІ

Підйом затонулих під час останнього походу в Середземне море авіаносця «Адмірал Кузнєцов» винищувачів Міг-29К і Су-33 визнаний недоцільним, повідомили RNS джерела у військовому відомстві та авіапромі.

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«Після падіння палубних винищувачів поблизу берегів Сирії розглядалася можливість їх підйому з дна. Однак після оцінки всіх факторів ця операція визнана недоцільною», - сказало одне з джерел на флоті, знайоме з ситуацією.

Співрозмовник пояснив, що глибина, на якій знаходяться винищувачі, потребувала б відправки в Середземне море спеціальних глибоководних апаратів і суден для пошукових операцій. «Це досить дорогий захід. При цьому витрати будуть не цілком виправдані», - сказав співрозмовник агентства.

Джерело в одній з російських фірм, що випускають корабельні літаки, сказало, що ніякої військово-технічної необхідності в підйомі літаків немає. «На борту літаків, звичайно, є секретне обладнання, яке не повинно потрапляти в чужі руки. Насамперед, це апаратура системи держвпізнання. Але при катапультуванні льотчика це обладнання повинно автоматично самознищуватися», - сказав співрозмовник агентства.

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За його словами, вся електроніка на борту літака навіть після короткого перебування в морській воді приходить в непридатність. «Є великі сумніви, щоб ця апаратура представляє інтерес для фахівців інших країн, і хтось би захотів заволодіти якимись секретами, організувавши експедицію з пошуку і підняття літаків», - сказав джерело.

На єдиному російському авіаносці «Адмірал Кузнєцов» базуються винищувачі Су-33, Міг-29К, а також вертольоти Ка-52, Ка-29, Ка-27. Російський авіаносний крейсер виконував завдання в рамках операції в Сирії з 8 листопада 2016 року.

Під час виконання завдань біля узбережжя Сирії російські сили втратили два винищувачі Су-33 (5 грудня 2016 року) і Міг-29К (15 листопада). За даними ЗМІ, перший літак викотився за межі палуби, а другий не долетів до неї через технічну несправність. В обох випадках льотчики катапультувалися і залишилися живі. Про причини аварій не повідомлялося. Експерти розглядали версії помилки пілотування і відмову техніки.