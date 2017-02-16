У Кремлі не полишають надії вибудувати "нормальні" відносини з Вашингтоном

13:10, 16 лютого 2017
Світ
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У Кремлі не полишають надії на вибудовування відносин з Вашингтоном, оскільки багато проблем поодинці не можуть вирішити ні США, ні РФ.

Дмитрий Песков / REUTERS

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам сказав прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков.

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«Ми сподіваємося на те, що рано чи пізно розпочнеться процес вибудовування нормальних ділових відносин з Вашингтоном, і в даний момент ми орієнтуємося на це. А проблем дуже багато, і ми втрачаємо час, не вирішуючи ці проблеми, причому багато проблем носять такий характер, що поодинці ні Сполучені Штати, ні Російська Федерація їх ефективно вирішувати не можуть», - заявив Пєсков.

Він зазначив, що не вважає за потрібне якось оцінювати та коментувати ініціативу ряду конгресменів США розслідувати контакти адміністрації президента Дональда Трампа з Росією.

«Я не чув таких заяв. Все це абсолютно внутрішня справа (США). Нам тут немає необхідності це якось оцінювати», - відповів Пєсков на запитання про те, як би в Кремлі сприйняли створення комітету, який розслідує відносини Кремля та адміністрації Трампа.

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Теги: #Трамп#Кремль