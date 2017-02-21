У Великобританії палата лордів почала обговорювати законопроект про "брексіт"

Про це повідомляє Бі-бі-сі.

Нижня палата - палата громад - підтримала відповідний законопроект 8 лютого. Він дасть прем'єр-міністру Терезі Мей право офіційно сповістити ЄС про намір покинути об'єднання.

Між тим в палаті лордів в уряду консерваторів немає абсолютної більшості, що може утруднити проходження документа.

Опозиція та незалежні пери мають намір домагатися гарантій дотримання прав громадян ЄС, які живуть у Британії, а також утвердження ролі парламенту в контролі за процесом.

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Тереза Мей раніше обіцяла розпочати процес виходу з ЄС до кінця березня. Стаття 50 Лісабонського договору передбачає два роки на переговори про "розлучення" країни з Євросоюзом.

В понеділок почалося друге читання законопроекту, яке має завершитися у вівторок увечері - можливо, голосуванням, але тільки в тому випадку, якщо пери всупереч своєму звичаю пропустять підготовлений урядом акт без заперечень.

Хоча на даному етапі не мається на увазі голосування за поправки, за засіданням будуть уважно стежити у спробі вгадати настрій перів щодо двох ключових пропонованих змін: перше має на увазі схвалення угоди про "брексіт" парламентом, друге - гарантії дотримання прав громадян ЄС в Британії.