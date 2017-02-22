ЗМІ: Німеччина і Франція закликали переглянути правила перетину кордонів для Шенгенської зони

Про це йдеться в листі міністрів на адресу Єврокомісії, повідомляє "ЄвроПравда" з посиланням на Le Figaro.

"Збереження терористичної загрози і ефективність цього контролю на внутрішніх кордонах свідчать про необхідність перегляду Шенгенського кодексу про кордони... у випадку серйозної загрози громадському порядку або внутрішньої безпеки", - йдеться в листі.

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Міністри хочуть, щоб контроль на внутрішніх кордонах у разі необхідності можна було відновлювати на довший період, ніж це передбачено зараз.

Згідно чинних правил, максимальний термін для посилених заходів безпеки на тлі терористичної загрози – 2 роки.

Також міністри пропонують змінити систему фіксації виїзду і в'їзду і записувати дані європейських мандрівників і представників третіх країн, з метою ідентифікації маршрутів та каналів руху іноземних бойовиків з Сирії та Іраку.

Довідка. Шенгенський кодекс про кордони закріплює єдині для всього «Шенгенського простору» (неофіційно – «Шенгенської зони») правила з питань перетину кордонів держав-членів ЄС як між собою («внутрішніх кордонів»), так і з іншими – «третіми» країнами («зовнішніх кордонів»). Внутрішні кордони, за загальним правилом (допускає тимчасові винятки) є прозорими, тобто на них відсутній прикордонний контроль. Перетин зовнішніх кордонів, навпаки, допускається тільки після проходження прикордонної перевірки.