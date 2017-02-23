Вперше в історії Лондона міську поліцію очолила жінка

"Це дуже велика відповідальність і прекрасні можливості. Я з нетерпінням чекаю можливості захищати жителів столиці і служити їм", - йдеться в заяві Крессіди Дік, передає Російська служба Бі-бі-сі.

Зарплата глави лондонської поліції складе понад 270 тисяч фунтів на рік (близько 335 тисяч доларів) без урахування премій.

Читайте такожНа Темзі спалили дерев'яний Лондон в пам'ять про пожежу 1666 року (фотогалерея)

Раніше Дік була головою національної контртерористичної служби. У 2014 році вона залишила роботу в столичній поліції після 31 року служби і перейшла на посаду в міністерство закордонних справ.

У 2005 році після вибухів у Лондоні Дік була одним з керівників операції, в ході якої загинув бразилець Хуан Чарльз де Менезес. Як пізніше з'ясувалося, поліцейські помилково прийняли його за смертника.

Суд з'ясував, що поліцейські порушили ряд правил безпеки, але сама Крессіда Дік була визнана непричетною до загибелі бразильця.

Також на посаді голови контртерористичної служби Дік брала ряд важливих рішень щодо забезпечення безпеки під час проведення Олімпіади-2012 у Лондоні.