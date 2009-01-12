Єврокомісар обіцяє включити поляків в газову моніторингову групу

Комісар з питань енергетики Європейської комісії Андріс ПІБАЛГС пообіцяв включити представників Польщі в склад міжнародної комісії з моніторингу поставок російського газу українською газотранспортною системою до країн Європейського Союзу.

Як повідомляє TVN24, відповідної згоди досягнув міністр у справах ЄС Міколай ДОВГІЛЕВИЧ у розмові з Єврокомісаром.

"Результатом розмови є згода комісара А.ПІБАЛГСА на участь польських спостерігачів в цій місії", - сказала прес-секретар Адміністрації у справах європейської інтеграції UKIE Моніка ЯНУС.

За її даними, Єврокомісія визначала склад моніторингової комісії з 22 чоловік, яких делеговано в Україну для моніторингу газових поставок.

М.ЯНУС сказала, що представник Польщі доповнить вже затверджений склад комісії, не виключивши можливості того, що в комісію увійде двоє поляків.

Як повідомляв УНІАН, за даними Gazety Wyborcza, "Газпром" не включив в склад моніторингової комісії представників Польщі, а Єврокомісія погодилась на склад комісії запропонованої російською стороною.