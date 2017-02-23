В Ірландії ввели штрафи за оплату послуг куртизанок

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що країна пішла за прикладом Канади, Швеції, Норвегії, Ісландії та Північної Ірландії в питанні введення закону, покликаного карати чоловіків, які користуються послугами повій без криміналізації діяльності тих, хто змушений зайнятий у сфері проституції.

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Згідно з законом, який набрав чинності 22 лютого, за послуги сексуального характеру загрожує штраф в розмірі €500 за перше порушення і €1 тис. за повторне. Крім того, за заняття сутенерством встановлено покарання до п'яти років позбавлення волі.

Новий закон про сексуальні злочини спрямований на боротьбу з секс-торгівлею. Однак деякі працівники індустрії впевнені, що нова міра змусить жінок, зайнятих у цій сфері, ще більше «піти в підпілля» і працювати в більш небезпечних умовах.