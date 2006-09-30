Загін бойових кораблів ВМФ Росії вийшов у Чорне море для вирішення завдань у рамках Міжнародної операції "Чорноморська гармонія", повідомляє Служба інформації та громадських зв`язків Військово-морського флоту.

Операція "Чорноморська гармонія" проводиться Туреччиною з 1 березня 2004 року в акваторії Чорного моря для відвернення загрози тероризму і поширення зброї масового знищення.

"29 вересня з Новоросійська вийшов у море загін бойових кораблів ВМФ Росії у складі гвардійського ракетного крейсера "Москва", великих десантних кораблів "Азов" і "Цезарь Кунников", - зазначено в прес-релізі ВМФ. - Кораблі під прапором командира з`єднання надводних кораблів Чорноморського флоту Росії почали розгортання для вирішення завдань в рамках Міжнародної операції з відвернення загрози тероризму і поширення зброї масового знищення на Чорному морі "Чорноморська гармонія".

Як наголошується в повідомленні, кораблі розпочнуть патрулювання та вирішення завдань, поставлених за планом операції "Чорноморська гармонія" в центральній і східній частинах Чорного моря.

"Загін кораблів демонструватиме військово-морську присутність Росії в районах морського судноплавства в Чорноморському басейні. Також російські кораблі нестимуть постійне спостереження і здійснюватимуть обмін інформацією із зацікавленими федеральними органами виконавчої влади Росії та відпрацьовуватимуть організацію обміну інформацією з ВМС Туреччини щодо пересування суден, зокрема підозрілих", - йдеться в повідомленні.

У разі потреби спеціальні групи, що перебувають на борту російських бойових кораблів, готові проводити огляд таких суден відповідно до норм міжнародного морського права і національного законодавства, з відома їх капітанів.

РІА "Новини"