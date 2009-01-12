Times: Путін карає Ющенка за плани вступу до НАТО

Мета Росії – покарати владу України за прагнення вступу до НАТО та попередити країни на східному кордоні Європи про переваги збереження близькості з Росією та небезпеки розвороту в напрямку Заходу, якщо раптом вони забули «меседж», переданий їм за допомогою вторгнення РФ до Грузії.

Про це пише „Times” (Велика Британія) у статті „Зброя Володимира ПУТІНА може легко вдарити по ньому самому”.

“Пропонуючи Україні надзвичайно дорогу угоду щодо купівлі російського газу, ПУТІН таким чином карає уряд Президента Ющенка за амбіційні плани щодо вступу до НАТО та ЄС”, зазначає видання.

Газета також пише, що виклик ПУТІНА може внести ясність у політику інших країн та сильніше налаштувати їх проти нього.

“Реальною ціною, яку повинна буде заплатити Росія, стане втрата підтримки всередині ЄС ПУТІН міг переконати декого на східному кордоні Європи в тому, що з ним краще не сваритися. Але більш вірогідним результатом стане те, що він об’єднає в ЄС тих, кого колись роз’єднав, та переконає їх в необхідності негайно позбутися залежності від російського газу”, - зауважує видання.