Трамп прокоментував помилку з визначенням найкращого фільму на врученні "Оскара"

04:19, 28 лютого 2017
Світ
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Помилка у визначенні найкращого фільму на врученні премії "Оскар" пов'язана з надмірною зацикленістю американських кіноакадеміків на політиці.

REUTERS

Про це заявив президент США Дональд Трамп в інтерв'ю виданню Breitbart.

"Я думаю, вони були так сильно зосереджені на політиці, що не змогли зібратися в кінці. Це було трохи сумно. "Оскара" позбавили гламуру. Вечір не був схожий на гламурний. Я бував на "Оскарі". В цей раз не вистачало чогось особливого, і це закінчення було сумним", - сказав глава Білого дому.

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Зазначимо, що Дональд Трамп регулярно стає об'єктом критики з боку провідних голлівудських акторів.

Як повідомляв УНІАН, Американська кіноакадемія вручила премію "Оскар" у номінації найкращий фільм 2016 року роботи "Місячне світло".

Під час церемонії вручення кінопремії переможцем у цій номінації спочатку був оголошений "Ла-Ла Ленд", але пізніше з'ясувалося, що це сталося помилково.

Компанія PricewaterhouseCoopers (PwC), яка більше 80 років обробляє голоси членів Американської кіноакадемії, вибачилася за помилку на врученні премії "Оскар".

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Новина в сюжеті: Оскар 2017
Теги: #Трамп#Оскар