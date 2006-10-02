Саакашвілі не вірить у війну з Росією

Президент Грузії Михайло Саакашвілі в ніч на понеділок прокоментував для представників західних ЗМІ ситуацію із затриманням російських військових за звинуваченням у шпигунстві.

Зокрема, передає Reuters, Саакашвілі назвав "надмірно гострою" реакцію російської влади. "Ця надмірно гостра реакція, викликана нервовістю, яку вони самі і створюють. Вони стали заручниками своєї власної пропаганди", - заявив президент Грузії, виступаючи пізно ввечері в Батумі.

Саакашвілі також заявив, що до операції із затримання російських розвідників не причетні ніякі іноземні держави, зокрема, й США. Таким чином грузинський лідер прокоментував слова президента Росії, який заявив раніше: "Ці люди думають, що, перебуваючи під дахом своїх іноземних спонсорів, вони можуть почуватися комфортно і в безпеці".

Саакашвілі також повідомив представникам західних ЗМІ, що не вірить в можливість початку Росією військової операції проти Грузії. "Я не думаю, що вони настільки безрозсудні, щоб вдатися до військової сили", - сказав президент Грузії.

Економічні санкції, які Росія може запровадити проти Грузії, Саакашвілі, за його словами, теж не лякають. Президент Грузії нагадав журналістам, що Росія вже ввела заборону на імпорт грузинських вин. "Наші люди вже звикли до економічних проблем, і вчаться з ними поратися", - сказав президент Грузії.

Водночас, пише у понеділок газета "Коммерсант", військова операція проти Грузії не виключена. Як заявив в інтерв`ю виданню високопоставлений представник Міноборони РФ, побажавши залишитися неназваним: "Всі дипломатичні кроки, можливі при такому загостренні відносин, вичерпані". Наступними діями, за його словами, могли б стати розрив дипломатичних відносин і військова операція. "Наразі не виключаються ніякі варіанти", - наголосив анонімний представник російського оборонного відомства.

Лента.ру