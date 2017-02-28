У Литві засудили двох російських шпигунів

У Литві колишнього офіцера та громадянина РФ засудили до 5 та 10 років ув’язнення за шпигунство на користь Російської Федерації, пише DW.

Видання повідомляє, що екс-офіцер Сергій Пусін, який проходив службу на авіабазі литовських ВПС, передавав росіянину Сергію Моїсеєнко інформацію про збройні сили країни та повітряну поліцію НАТО. "Тарифи" за свої послуги Пусін встановив в розмірі від 500 до 1000 євро.

За даними слідства, Пусіна завербувала розвідка Росії в 2012 році. До 2014 року він передавав відомості Моісеєнку, який надавав Пусіну шпигунську техніку.

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Пусіна було засуджено до 5 років позбавлення волі, Моїсеєнко отримав 10 років ув'язнення - крім шпигунства його звинуватили в незаконному зберіганні боєприпасів, вибухівки та бойових гранат.

Як повідомляв УНІАН раніше, Чорногорія хоче арештувати колишнього російського дипломата і агента російського ГРУ Едуарда Шишмакова за підозрою в організації невдалої спроби повалення прозахідного уряду Чорногорії.