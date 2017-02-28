У Конго на шахтах з видобутку кобальту працюють 4-річні діти (відео)
18:47, 28 лютого 2017Світ
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Журналісти Sky News з’ясували, що на шахтах із видобутку кобальту, з якого виготовляють деталі ґаджетів, у Конго працюють чотирирічні діти.
У Конго на шахтах із видобутку кобальту працюють 4-річні діти
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
На копальнях у важких умовах працюють малюки за копійки. день їхньої роботи коштує трохи більше 2,5 гривень.
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Як відомо, з кобальту виготовляють деталі сучасних гаджетів - його використовують в акумуляторах смартфонів та ноутбуків. Найбільшу кількість кобальту видобувають саме у Конго.
За даними журналістів, його задешево скупають китайські компанії, а згодом перепродають великим корпораціям, бо законодавство більшості країн світу дозволяє виробникам не звітувати, хто цей метал виробляє.
Як повідомлялося, на Донбасі через бойові дії постраждав 1 мільйон дітей.
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