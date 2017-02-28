У Конго на шахтах з видобутку кобальту працюють 4-річні діти (відео)

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

На копальнях у важких умовах працюють малюки за копійки. день їхньої роботи коштує трохи більше 2,5 гривень.

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Як відомо, з кобальту виготовляють деталі сучасних гаджетів - його використовують в акумуляторах смартфонів та ноутбуків. Найбільшу кількість кобальту видобувають саме у Конго.

За даними журналістів, його задешево скупають китайські компанії, а згодом перепродають великим корпораціям, бо законодавство більшості країн світу дозволяє виробникам не звітувати, хто цей метал виробляє.

Як повідомлялося, на Донбасі через бойові дії постраждав 1 мільйон дітей.