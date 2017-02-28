Медведєв: "Розраховувати на милість Заходу не доводиться"

Про це заявив прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв, повідомляє РИА "Новости".

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"Тому в цьому сенсі нам розраховувати на їхню якусь милість не доводиться, та нам це і не потрібно, тому що ми в умовах санкцій, як довів досвід останніх двох років, здатні розвиватися, і насправді розвиватися непогано. Все, чого ми досягли і в промисловості, і в сільському господарстві, зроблено не завдяки, а всупереч", - заявив Медведєв.

Нагадаємо, раніше МЗС РФ звинуватило Конгрес США у підготовці економічної блокади Росії.

Згідно з довгостроковим прогнозом Мінекономрозвитку РФ, в найближчі 20 років російська економіка буде стагнувати і поступово наближатися до бідних країн.

Вийшовши з рецесії в 2017 році, економіка в майбутні 20 років буде зростати вкрай повільно - в середньому на 2% в рік (від 1,7 до максимум 2,6%). Це приблизно в 1,5 рази нижче середньосвітових темпів: тим самим Росія буде зсуватися все ближче до бідних країн.

Відзначається, що збільшити ВВП за 20 років Росії вдасться лише в 1,5 рази. Реальні доходи населення РФ будуть рости в середньому на 1,4% на рік і вийдуть на рівень 2013 року тільки в 2021 році, в 2035 році перевищивши його менш ніж на 30%. На стільки ж вони виросли за 2006-2007 роках.