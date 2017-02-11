На Берлінському кінофестивалі показали фільм про незаконно ув'язненого в Росії українського кінорежисера Олега Сенцова

На 67-му Берлінському міжнародному кінофестивалі відбувся позаконкурсний показ документального фільму Аскольда Курова «Процес» про незаконно ув’язненого в Росії українського кінорежисера Олега Сенцова.

Про це посол України в Німеччині Андрій Мельник написав у Twitter.

«На #Berlinale2017 пройшла прем'єра фільму "Процес" про Олега Сенцова та флеш-моб Європейської кіноакадемії з вимогою #FreeSentsov», - зазначив посол.

Показ відбувся за повного аншлагу за участю членів жюрі фестивалю, депутатів Бундестагу, дипломатів.

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Зйомки фільму розпочались в липні 2014 року. Режисер Куров особисто знайомий із Сенцовим. Зйомки тривали в Криму, Києві, Ростові-на-Дону та у Москві більше року. Автори фільму вирішили розповісти історію режисера через інтерв'ю з близькими йому людьми, через його тексти, іноді за допомогою анімації, а також через події, які відбувались впродовж року, зазначається на сайті стрічки.

#Berlinale2017 Повний аншлаг на прем'єрі фільму "Процес" про Олега Сенцова за участю членів жюрі фестивалю, депутатів Бундестагу, дипломатів pic.twitter.com/I2p2YKEXxL — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) February 11, 2017

Довідка УНІАН. Українського режисера Сенцова разом з іншими активістами затримали співробітники ФСБ в Криму навесні 2014 року. Їх етапували до Росії, де судили за сфабрикованим звинуваченням в організації терактів і підпалів офісів партій на півострові. Сенцов утримується в колонії суворого режиму в Якутську.

Багато іноземних митців неодноразово закликали владу РФ звільнити Сенцова.