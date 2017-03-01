Понад 40% росіян пишаються "поверненням Криму", більше половини соромляться "бідності і невлаштованості" - опитування

Про це свідчать результати опитування "Левада-центру".

Так, жителям Росії було поставлено питання про те, "які події та явища в історії їхньої країни викликають у них почуття гордості".

На нього респонденти відповіли наступним чином: 83% горді "перемогою у Великій Вітчизняній війні 1941-45 рр.", 43% - "повернення Криму до складу РФ", 41% "провідною роллю в освоєнні космосу". Приблизно рівна кількість опитаних висловили гордість російської літерартурою і досягненнями російської науки - по 36% і 32% відповідно.

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На запитання ж про те, чого навпакит соромляться жителі Росії, більшість (54%) відповіли, що такий "великий народ, багата країна живе у вічній бідності і невлаштованості". Також 33% соромляться "руйнування СРСР", 24% - "грубості вдачі, хамства, неповаги людей одне до одного", 22% - "репресій, терору і виселення народів у 20-50-ті роки", 20% - "хронічного відставання від Заходу".

Опитування було проведено 20 – 23 січня 2017 року за репрезентативною всеросійською вибіркою міського і сільського населення серед 1600 осіб у віці 18 років і старше в 137 населених пунктах 48 регіонів країни.