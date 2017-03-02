Стратегія США щодо КНДР включає можливість використання військової сили - ЗМІ

Як передає Дождь з посиланням на The Wall Street Journal, стратегія Білого дому щодо КНДР зазнала перегляду близько двох тижнів тому.

За інформацією видання, представники адміністрації американського президента кілька разів говорили про можливість військового втручання під час недавніх переговорів з союзниками.

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Зокрема, під час зустрічі з прем'єр-міністром Японії Сіндзо Абе у лютому представники США не один раз зазначили, що в питанні Північної Кореї «розглядаються всі варіанти», пише The Wall Street Journal з посиланням на співрозмовника, обізнаного про хід переговорів. Мова йде про можливий удар по Північній Кореї, якщо Пхеньян здасться готовим запустити міжконтинентальну балістичну ракету, заявив співрозмовник. За його словами, японська влада визнала цей сценарій «тривожним».

The Wall Street Journal дізналася, що в середині лютого заступник радника з національної безпеки США провів зустріч, в ході якої попросив чиновників у військовій сфері подати пропозиції щодо Північної Кореї, включаючи «ідеї, які один чиновник назвав такими, що явно виходять за межі стандартного підходу», серед яких були визнання КНДР ядерною державою, а також військові дії проти країни. Вони пізніше будуть представлені на розгляд президенту.