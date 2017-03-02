Європарламент закликав тимчасово скасувати "безвіз" для американців

Про це йдеться в ухваленій сьогодні резолюції.

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"Єврокомісія за законом зобов'язана вжити заходів і тимчасово знову ввести візи для громадян США, враховуючи, що Вашингтон як і раніше не дає право безвізового в'їзду для громадян п'яти країн ЄС", - цитує резолюцію Європейська правда.

У резолюції депутати Європарламенту закликають Єврокомісію прийняти необхідні правові заходи "протягом двох місяців".

Громадяни Болгарії, Хорватії, Кіпру, Польщі і Румунії досі не можуть в'їжджати на територію США без візи, в той час як громадяни США можуть подорожувати по всіх країнах ЄС без віз.

За правилами механізму візової взаємності, якщо третя країна не знімає візових вимог протягом 24 місяців з моменту отримання повідомлення про невзаємність, Єврокомісія повинна прийняти делегований акт про призупинення безвізового режиму на 12 місяців.

Як відомо, після повідомлення про невзаємність, отриманого 12 квітня 2014 року, Єврокомісія мала вжити заходів до 12 квітня 2016 року, але нічого не було зроблено.

У квітні 2014 року Єврокомісія була повідомлена, що п'ять країн не виконують своїх зобов'язань по відношенню до ЄС щодо взаємності безвізового режиму: Австралія, Бруней, Канада, Японія і США.