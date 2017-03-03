Британська розвідка збільшить число агентів азіатського та африканського походження

Таку пропозицію висунув глава розвідки Алекс Янгер, пише DT.ua з посиланням на Guardian. Він пояснив, що що спецслужбі слід більш ефективно працювати з терористичними угрупованнями і окремими, більш закритими, групами суспільства.

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"Я впевнений в цьому. Ми повинні виходити і просити цих людей почати працювати з нами... Ми повинні йти до тих людей, про яких ми не думали, що вони можуть прийти в MI6. Ми повинні зробити спробу і стати відображенням того суспільства, в якому живемо", — заявив Янгер.

Цей захід, за словами керівника MI6, змінить "уявлення про британських шпигунів як про шикарну оксфордську еліту".

"В суспільстві є упередження, що нам потрібен Деніел Крейг або Деніел Крейг на стероїдах... У нас є тисячі заявок від претендентів. Але нам потрібен вибір з більш широкого спектру людей з різними бэкграундами для того, щоб вибрати кращих в країні", — сказав Янгер.

MI6 оголосить про нову ініціативу наступного тижня. Протягом наступних кількох років спецслужба збільшить штат на третину — приблизно до 3,5 тисяч осіб.