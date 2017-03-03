У Кремлі відреагували на розслідування Навального щодо "таємної імперії" Медведєва

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам сказав прес-секретар російського президента Володимира Путіна Дмитро Пєсков.

«В деталях не ознайомлені, повідомлення ЗМІ бачили. Це не перші приклади творчості цього відомого засудженого громадянина. Нема чого додати до того, що було сказано прес-секретарем голови уряду», - сказав Пєсков.

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Раніше прес-секретар Медведєва Наталія Тімакова заявила, що «матеріал Навального має яскраво виражений передвиборчий характер, про що він сам говорить в кінці ролика. Коментувати пропагандистські випади опозиційного і засудженого персонажа, який заявив, що він вже веде якусь передвиборчу кампанію і бореться з владою, безглуздо».

2 березня Навальний обнародував фільм, в якому стверджується, що Медведєв створив одну з найбільших і дуже витончених корупційних схему в РФ.

Представники Фонду боротьби з корупцією відзначають, що відшукали всі резиденції прем'єра в РФ і за кордоном, виявили яхти, і за геотегами, фото з «Інстаграмма» і архівними записами встановили, де і хто на них плавав. «Ми знайшли, описали і документально довели існування мережі благодійних та некомерційних фондів, організованих довіреними особами та родичами Медведєва. Слово «благодійних» не має бентежити: одержувачами «допомоги» тут є лише Медведєв і його сім'я. Вони використовують фонди для того, щоб одержувати на них «пожертвування» (читай: хабарі) від олігархів і банків під держконтролем і витрачати кошти на придбання палаців, яхт і виноградників у Росії й за кордоном», - йдеться в матеріалі за підсумками розслідування.

В цілому, за даними розслідування, Медведєв одержав хабарів на суму понад 70 млрд рублів (більш як 1 млрд доларів).