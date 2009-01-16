Президент Буш попрощався з американцями

Президент США Джордж БУШ заявив, що йому на цій посаді довелося ухвалювати чимало «нелегких рішень».

Про це він сказав у своєму прощальному зверненні до нації, передає радіо “Свобода”.

Деякі з них Дж.БУШ, за його словами, змінив би, якби це було можливим. Проте лідер США висловив переконання, що його політика дозволила після терактів 11 вересня 2001 року зберегти країну від нових атак терористів і сприяла поширенню у світі ідей свободи.

Він також високо оцінив заходи, які вживає уряд США для боротьби з економічною кризою.

Дж.БУШ, який залишить посаду Президента 20 січня, побажав успіхів новообраному главі держави Бараку ОБАМІ, який замінить його у Білому домі.