Трамп заявив про намір "дуже жорстко" зайнятися Північною Кореєю
Президент США Дональд Трамп заявив, що «дуже жорстко» займеться Північною Кореєю, після того як вона провела випробування балістичної ракети нового типу.
Про це повідомляє Reuters.
«Очевидно, що Північна Корея — велика-велика проблема, і ми дуже жорстко займемося нею», — сказав Трамп в ході спільної прес-конференції в Білому домі з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.
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При цьому американський лідер не розкрив, як саме він буде реагувати на дії Північної Кореї.
Як повідомляв УНІАН, в ніч на 12 лютого 2017 року КНДР здійснила запуск в напрямку Японського моря балістичної ракети Pukguksong-2, яка здатна нести ядерну боєголовку.
Випробуванням керував особисто лідер Північної Кореї Кім Чен Ин. Влада Японії назвали такі дії провокацією. Також засудили запуск ракети в США.
Пізніше США, Японія і Південна Корея ініціювали проведення екстреного засідання Ради безпеки ООН після запуску КНДР балістичної ракети.
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