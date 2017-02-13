Трамп заявив про намір "дуже жорстко" зайнятися Північною Кореєю

Про це повідомляє Reuters.

«Очевидно, що Північна Корея — велика-велика проблема, і ми дуже жорстко займемося нею», — сказав Трамп в ході спільної прес-конференції в Білому домі з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.

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При цьому американський лідер не розкрив, як саме він буде реагувати на дії Північної Кореї.

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 12 лютого 2017 року КНДР здійснила запуск в напрямку Японського моря балістичної ракети Pukguksong-2, яка здатна нести ядерну боєголовку.

Випробуванням керував особисто лідер Північної Кореї Кім Чен Ин. Влада Японії назвали такі дії провокацією. Також засудили запуск ракети в США.

Пізніше США, Японія і Південна Корея ініціювали проведення екстреного засідання Ради безпеки ООН після запуску КНДР балістичної ракети.

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