Російські хакери шантажують американські організації та вимагають гроші - ЗМІ

Російські хакери здійснюють нову хвилю кібератак на американські прогресивні групи, намагаючись знайти в їхніх електронних скриньках неоднозначні листи, якими потім шантажують ці організації. Про це пише Bloomberg з посиланням на власні джерела в ФБР.

Повідомляється, що хакери шантажують організації для отримання викупу. Із цим, за даними видання, вже зіткнулися близько 10 прогресивних груп із моменту президентських виборів.

Читайте такожРосійські хакери сотні разів безуспішно намагалися атакувати комп'ютери уряду Нідерландів – ЗМІ

Зазначається, що хакери вимагають від 30 до 150 тисяч доларів викупу за нерозголошення інформації. Виплату злочинці вимагають здійснювати у криптовалюти, щоб шлях її передачі неможливо було відслідкувати.

Нагадаємо, екс-співробітник Мінюсту США, який працював в адміністрації колишнього президента країни Барака Обами Джон Карлін заявив, що європейським країнам необхідно бути готовими до рішучої реакції на спроби Росії втрутитися у хід виборчих процесів за допомогою кібератак. Карлін наголосив, що США у свою чергу не зробили достатньо для захисту від хакерства та «зливу» листів Демократичної партії.