Влада КНДР заборонила залишати країну громадянам Малайзії.

Як повідомляє офіційне інформаційне агентство КНДР KCNA, влада Північної Кореї тимчасово заборонила громадянам Малайзії залишати країну, передає РБК з посиланням на Reuters.

Пояснюється це прагненням забезпечити безпеку дипломатів і громадян КНДР, які знаходяться в Малайзії.

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МЗС Північної Кореї поінформувало посольство Малайзії про рішення влади і висловило надію на те, що спірна ситуація буде найближчим часом вирішена в інтересах розвитку відносин між двома країнами.

Між тим глава малайзійської поліції Халід Абу Бакар заявив, що двоє громадян КНДР, яких правоохоронні органи хотіли б допитати у зв'язку із вбивством брата північнокорейського лідера Кім Чен Нама, нині переховуються в посольстві в Куала-Лумпурі.

Чиновник не зміг припустити, скільки часу підозрювані будуть ховатися на території дипмісії. За його словами, представники північнокорейської влади ніяк не співпрацюють зі слідством.

Раніше Малайзію залишив посол КНДР Кан Чхоль, який був оголошений персоною нон-грата. Останній звинуватив Куала-Лумпур в змові із зовнішніми силами з-за розслідування смерті Кім Чен Нама.

Нагадаємо, Кім Чен Нам раптово загинув 13 лютого в аеропорту Куала-Лумпура. Згодом судмедексперти з'ясували, що смерть настала в результаті атаки із застосуванням бойових отруйних речовин. Встановлено, що Кім Чен Нама ліквідували за допомогою нервово-паралітичного газу VX. Слідство підозрює сімох громадян КДНР у зв'язку з цією справою. Серед підозрюваних також один північнокорейський дипломат.

Між тим спецслужби Південної Кореї мають дані, що вбивство брата по батькові лідера КНДР Кім Чен Нама організовано двома міністерствами Північної Кореї: міністерством державної безпеки і міністерством закордонних справ.