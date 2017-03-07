Південна Корея має намір ввести нові санкції щодо КНДР за ракетні пуски

Уряд Республіки Корея і правляча Партія свободи домовилися про необхідність введення ще більш жорстких санкцій щодо КНДР у відповідь на проведені нею нові ракетні пуски. Про це повідомив журналістам в Сеулі представник політичного об'єднання Лі Хен Чже, передає ТАСС.

"Досягнута відповідна домовленість тісно працювати з Вашингтоном у форматі "два плюс два", що передбачає участь представників МЗС та Міноборони двох країн", - зазначив він.

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"Сторони погодилися з необхідністю ввести нові, вкрай жорсткі санкції відносно Пхеньяну. Досягнута також домовленість уважно відслідковувати всі кроки Півночі і бути готовими до чергових провокацій", - підкреслив політик, додавши, що питання про посилення обмежувальних заходів буде піднято південнокорейською стороною та в ООН.

КНДР 6 березня запустила чотири ракети зі свого західного узбережжя у напрямку Японського моря. Вони пролетіли близько 1 тисячі км, три з них впали в японську виключну економічну зону.

Як повідомлялося, в Північній Кореї запуски ракет назвали "відпрацюванням ударів по базах США". Після цієї заяви США і Японія за участю Південної Кореї попросили скликати позачергове засідання Ради Безпеки ООН.